Bugün itibariyle başlayan av yasağı, balıkların üreme ve olgunlaşma dönemini tamamlaması ve yeniden göle dönmesi ile beraber 15 Temmuz 2024 tarihinde son bulacak.

Van Gölü’nün sodalı sularından tatlı su kaynaklarına göç eden Van Balığı üreme dönemini tamamlamak için zorlu yolculuklarına başlamaya hazırlanıyor.

Bu süreçte hem balıkların neslinin korunması hem de üreme döngülerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 3 ay boyunca; Van Balığı avlamak, satmak ve naklini yapmak yasak olacak.

Bugün başlayan av yasağı ile birlikte Van Valiliği öncülüğünde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı gibi ilgili kamu kurum ve kolluk kuvvetleri tarafından gerekli tedbirler alınacak.

Van mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan İnci Kefali için av yasağı resmi prosedürlere göre 90 gün sürecek.

Bir süre sonra yoğun şekilde tatlı sulara doğru göç yolculuğuna başlayacak olan Van Balığının bu esnada da mucizevi yolculuğunu çok sayıda kişi izleyecek.