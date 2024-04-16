Erciş Gençlik Belediyespor karşılaştığı Altay Eğitim Kültürspor'u 2-1 mağlup ederken, İpekyolu Belediyesi Gençlikspor ise konuk ettiği İlvanspor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Van Amatör Lig A Grubunda ve B Grubunda müsabakalar önceki hafta tamamlanmıştı. Bu kapsamda gruplarında ilk iki sırada tamamlayan takımlar Play-Off'a yükselmişti.

İki grupta da Pazar günü oynanan maçlar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Van Amatör Lig A Grubunda ve B Grubunda her hafta sonu İŞGEM, sanayi ve ilçe takımlarının sahalarında oynanan karşılaşmalar, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, oynanan maçlar her hafta bol gollü sonuçlarla tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı liglerde futbol müsabakaları önceki hafta tamamlanmıştı. Bu kapsamda A ve B Gruplarında ilk iki sırada tamamlayan takımlar Play-Off'a yükselme başarısı göstermişti.

Bu kapsamda A Grubunda Erciş Gençlik Belediyespor, oynadığı 16 müsabakada 14 galibiyet, 2 beraberlikle 44 puan toplayarak, grubu lider tamamladı. Bu periyotta oynadığı 16 müsabakada rakip fileleri 65 kez havalandıran Erciş Gençlik Belediyespor, kalesinde ise 5 gol gördü. A Grubunu ikinci sırada tamamlayan ve Play-Off'a yükselen İlvanspor ise bu periyotta oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 39 puanla topladı. Bu periyotta oynadığı 16 müsabakada rakip fileleri 47 kez havalandıran İlvanspor, kalesinde ise 13 gol gördü.

Van 1. Amatör B Grubunda İpekyolu Belediyespor, bu periyotta oynadığı 14 müsabakada 11 galibiyet ve 3 beraberlikle topladığı 36 puanla grubu lider tamamladı. Bu periyotta oynadığı 14 maçta rakip fileleri 48 kez havalandıran İpekyolu Belediyespor, kalesinde ise 8 gol gördü. B Grubunu ikinci sırada tamamlayan Altay Eğitim Kültürspor ise, oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 31 puanla grubu ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Bu periyotta oynadığı 14 maçta rakip fileleri 43 kez havalandıran Altay Eğitim Kültürspor, kalesinde ise 19 gol gördü. Play-Off müsabakalarında Pazar günü saat 13.00'te İpekyolu 75. Yıl Stadyumu'nda Erciş Gençlik Belediyespor, Altay Eğitim Kültürspor ile karşı karşıya gelirken, İpekyolu Belediyespor ise Van Sanayi Sahası'nda İlvanspor ile karşı karşıya geldi.

Erciş Gençlik Belediyespor karşılaştığı Altay Eğitim Kültürspor'u 2-1 mağlup ederken, İpekyolu Belediyesi Gençlikspor ise konuk ettiği İlvanspor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Erciş Gençlik Belediyespor ve İpekyolu Belediyesi Gençlikspor finale yükselen takımlar olurken, final maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te İpekyolu 75. Yıl Stadyumu'nda oynanacak.