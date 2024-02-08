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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde de görevlendirilen Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekibinde yer alan Van AFAD İl Müdür Yardımcısı Taner Eltutan, WanHaber’e depremde yaşadıkları duyguları anlattı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma ekibinde görev aldığını belirten Van AFAD İl Müdür Yardımcısı Taner Eltutan, “Bir tas çorba vermek ya da enkaz başında bekleyen onlarca kişiye destek olmak bile büyük bir işti.

Hem ben, hem AFAD il müdürümüz, hem de arama kurtarma ekiplerimiz deprem bölgelerinde uzun süre görev aldık. Kolay değildi maalesef. Kahramanmaraş merkezli depremler 10’dan fazla ilimizi etkiledi. 30 milyondan fazla insanı doğrudan, 85 milyon vatandaşımızı dolaylı yoldan etkiledi. Çok acı bir durumdu, ben de sahada görev aldım ve orada elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, yaraları sarmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

“TÜM KURUMLAR VAR GÜCÜYLE ÇALIŞTI”

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde canla başla çalıştığını aktaran Eltutan, “Başta AFAD olmak üzere görevlendirilen tüm kurumlar var gücüyle deprem bölgesinde çalıştı, kurtarılan her bir hayat bizim için çok kıymetliydi. Orada görev aldığımız süre boyunca enkaz altından çıkardığımız ya da hayatına küçük de olsa dokunmaya çalıştığımız her bir depremzede bizim için çok değerli ve kıymetliydi.

Hava soğuktu, yorgunduk ama bunlar bizim için önemli değildi, Allah bir daha yaşatmasın, depremin açtığı yaraları hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” diye kaydetti.