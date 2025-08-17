Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Çelik, "Evladımız Elyasa'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden daha kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yansıyan iddiaların hassasiyetle takip edildiğini vurgulayan Çelik, "Adli süreç, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Her şartta şiddetin karşısında, evlatlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Vali Çelik, ziyaret sırasında gösterilen misafirperverlik için Elyasa'ya ve ailesine teşekkür etti.