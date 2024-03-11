Vali Ozan Balcı, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında; “İslam Âlemi’nin heyecanla beklediği, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz” dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ramazan Ayı, insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Bedenimizi ve ruhumuzu terbiye edeceğimiz Ramazan Ayında, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, öksüzleri, yaşlı ve kimsesizleri, komşularımızı ve akrabalarımızı daha fazla hatırlamalıyız.”

İyi dileklerde bulunan Vali Balcı, mesajını şu şekilde tamamladı; “Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı Hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam Âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.”