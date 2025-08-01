Van Valisi Ozan Balcı, 144 dönüm arazi üzerine yapılacak millet bahçesinin şehre nefes aldıracağını vurguladı.

DSİ’nin eski yerleşkesinde millet bahçesi yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Alanda incelemelerde bulunarak bilgiler alan Vali Ozan Balcı, “DSİ yerleşkesini Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle aldık. Burayı halkımızın rahat edeceği, nefes alacağı, sosyal donatılarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla beraber millet bahçesi yapıyoruz. Yürüyüş yollarıyla, açık ve kapalı spor alanlarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın yararlanacağı şehrin tam kalbinde bir yer. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım çok fedakârca çalışıyorlar. Allah kaza, bela vermesin. Millet bahçemiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.