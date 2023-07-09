Wanhaber / Ramazan Çetin

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve öğrencilerin büyük emekleri sonucu hazırlanan Çini Seramik Sergisi’nde 240 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bir çok kişi tarafından ziyaret edilen ve beğeni toplayan Çini Seramik Sergisi’nin ziyaretçilerinden birisi de Van Valisi Ozan Balcı oldu.

İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde açılan sergiyi ziyaret eden Vali Balcı, öğrenciler tarafından yapılan eserleri inceledi.

Usta öğretici Gülşen Yürekli tarafından, Vali Balcı’ya gençlik merkezinin öğrencileri tarafından yapılan eserler hakkında bilgiler verildi.

Vali Balcı, öğrencileri ve eğitimcileri tebrik ederek, sergi salonundan ayrıldı.