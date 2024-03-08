ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 20 yıl kurumsal hayatta çalışan Alan, 2017 yılında zeytinyağı üretimine başladı. Alan, kolunda kötü huylu olduğundan şüphelenilen bir tümörün tespit edilmesinin ardından sağlıklı bir yaşam için harekete geçti ve zeytinyağı ile bu süreçte tanıştı.

Ayvalık'ta zeytin bahçesi alarak işe başlayan Alan, Amerika'ya hem tadım hem de zeytinyağı üretimi üzerine eğitim almaya gitti. Bu alanda çalışan danışmaları Türkiye'ye getiren Alan, üretim sürecinde onların desteğinden de yararlandı.

Nova Vera markasının kurucusu Bahar Alan, AA muhabirine, şu an 1600 dönümlük arazide bulunan toplam 55 bin zeytin ağacından elde edilen ürünler ile üretim yaptıklarını anlattı.

Üretime başladıkları günden bu yana birçok ödül aldıklarını dile getiren Alan, "Her yıl Türkiye'nin en çok ödül alan firması durumdayız. 5 yılda 350'den fazla altın madalya aldık. EVOO Dünya Sıralaması'nda son iki yıldır üst üste dünyanın en iyi 4'üncü zeytinyağı üreticisi konumundayız. Bu seneki hedefimiz, bunu birinciliğe taşımak. Bunun yanı sıra dünyanın en iyi jürilerinin tadım yaptığı yarışmalarda da çeşitli dönemlerde alınan 'ülkenin en iyisi', 'sınıfının en iyisi' ve 'dünyanın en iyisi' gibi ekstra ödüller aldık." dedi.

İçilebilir kalitede zeytinyağı üretmeye çalıştıklarının da altını çizen Alan, özellikle çocuk zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin sayılı firmalarından olduklarını söyledi. Alan "Çocukların beyin ve kemik gelişimleri için zeytinyağı önemli bir unsur. Bu nedenle çocuk zeytinyağını da çıkarttık." ifadesini kullandı.

Hedef, Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturmak

Türk zeytinyağlarının kalitesinin, yurt dışında çok tanınmadığına işaret eden Alan, "Yurt dışında 'ucuz zeytinyağı' olarak biliniyor. Biz yaptığımız üretimle aslında Türkiye'den de çok iyi yağlar çıkabileceğini, farklı çeşitlerin güzel işlenebileceğini dünyaya gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alan, ülkede birçok farklı zeytin çeşidinin olduğunu, bu bakımdan Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturma hedefinde olduğunu söyledi.

Bahçesine birçok zeytin çeşidini diktiklerini ifade eden Alan, "Tüm yerel zeytin çeşitlerinin bir arada olmasını, bu zeytin çeşitlerinin tek bir bahçe içerisinde hasadını yapmayı istiyoruz. Türkiye'nin yerel zeytin çeşitlerini en iyi işleyen firma olmak gibi bir niyetimiz var." dedi.