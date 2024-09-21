Urartuca’nın Bilgeliği ve Mehmet Kuşman’ın Azmi!

Bu buluşma, sadece akademik bir etkileşim değil, aynı zamanda kültürel bir mirasa duyulan saygının da bir göstergesi oldu Rektör Şevli, Kuşman'ın bu kadim dili kendi çabalarıyla öğrenmesinin büyük bir başarı olduğuna vurgu yaparak, onun tarihe olan bağlılığını ve çabasını takdirle karşıladı. Mehmet Kuşman’ın Urartuca yazıtlarını çözme konusundaki sabrı, herkes için bir ilham kaynağı haline geldi.

Kültürel Mirasın Korunmasında Önemli Bir Rol!

Mehmet Kuşman'ın kazı alanında yalnızca bekçilik yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin korunmasına ve tanıtımına katkıda bulunması, onun karakterini ve özverisini gözler önüne serdi. Kuşman, turistlerle ve misafirlerle ilgilenerek, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yayma konusunda önemli bir rol üstlendi.

Çavuştepe'nin Bilimsel ve Turistik Önemi!

Rektör Şevli, Çavuştepe'nin tarihi ve arkeolojik açıdan sağladığı katkıları anlatarak, bölgedeki kazıların Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemini artırdığını belirtti. Bu kazılar, sadece yerel değil, küresel ölçekte de dikkat çekmeye başladı ve bilim insanları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Urartuca Eğitimi ve Gelecek Vizyonu!

Rektör Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin güçlü Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleriyle Urartuca dersleri vermesi gerektiğini ve bu kadim dili öğrenme arzusunu artırma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Öğrencilerin bu kadim dili okuyup yazabilmeleri, gelecekte Urartuca'nın daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.