AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ileri teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu insan kaynağının oluşturulması ve bu alanda küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla uygulamaya alınan projeler meyvelerini veriyor.

Bu kapsamda, sağlanan eğitimler ve yetenek transferlerinin de katkısıyla yazılımcı sayısı hızla arttı. Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 245 bin aktif yazılım geliştirici, 40 bin de "freelancer" yazılımcı olduğu tahmin ediliyor. Ülkedeki toplam yazılımcı sayısının son dönemde eklenenlerle birlikte 300 bine yaklaştığı öngörülüyor.

Yazılımcı ihtiyacının karşılanabilmesi için çeşitli projeler de devreye alınıyor. Bu alandaki yol haritası "Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı" ile çizildi.

Programla yetenek transferinden envanter oluşturmaya, akademi kurulmasından açık kaynak yazılım ürünleri geliştirmeye ve lisanslamaya kadar çeşitli projelere odaklanıldı.

Yazılım ekosistemi büyüyor

Yürütülen projelerden biri Türkiye Yazılım Envanteri Projesi oldu. Projeyle yazılım alanında firma, iş gücü ve ürün verisinin elde edilerek politika ve strateji belgesi oluşturma gibi süreçlerde veriye dayalı kararlar alınabilmesi ve firmaların devlet destek ve teşviklerinden daha etkin bir şekilde yararlandırılabilmesi amaçlanıyor. 3 fazdan oluşan projenin iki fazı tamamlanırken son fazda portalın kodlanarak hayata geçirilmesi bekleniyor.

Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilmesi ve bu alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda çevrim içi eğitim programları uygulanacak, bu amaca yönelik eğitim modeli ve yetkinlik değerlendirme sistemi oluşturulacak.

Kampüste yapay zeka dersleri

"Yazılımcı ordusu"nu büyütmek için üniversite-özel sektör işbirliğiyle programlar da uygulamaya alındı.

Bu kapsamda Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında "Sektör Kampüste" ve "Yapay Zeka Uzmanlık" programları uygulanıyor.

Katma değeri yüksek, sürdürülebilir, tüm paydaşlar için kazan-kazan felsefesine ve üniversite-sektör işbirliğine dayanan "Sektör Kampüste Programı" ile üniversite öğrencilerinin sektörden yetkin kişilerle bir araya gelerek iş hayatına hazırlanmaları hedefleniyor.

İlk defa 2022-2023 bahar döneminde 20 üniversite ve firmanın paydaşlığıyla uygulanmaya başlanan programla 1500'den fazla öğrenci eğitim aldı. 2023-2024 güz döneminde ise 78 firma, 65 üniversite paydaşlığında, 4 bin 250 öğrenciye ders verildi.

"Yapay Zeka Uzmanlık Programı" da sektörde ürün ve hizmet kalitelerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan teknik uzmanlıkların nitelikli adaylara kazandırılması ve insan kaynağı kapasitelerinin güçlendirilmesi için başlatıldı.

Temel eğitim, uzmanlık eğitimi, bitirme projesi ve staj döneminden oluşan program kapsamında, gerçek zamanlı veri işleme ve model geliştirme, paralel işleme, veri uyumlaştırma, veri etiketleme otomasyonu ve füzyonu, veri tabanları ve bulut sistemler alanları ile veri işleme ve entegrasyon uzmanlığı eğitimleri veriliyor.

Siber güvenlik ürün ve teknoloji projeleri geliştirilecek

Türkiye Açık Kaynak Platformu da ihraç edilebilir açık kaynak yazılım ürünleri geliştirmeyi, lisanslamadan kaynaklanan kamu ve özel sektör yazılım maliyetlerini azaltmayı, nitelikli yazılım geliştirici ve açık kaynak yazılım destek hizmetlerini sunan şirket ve girişimci sayılarını artırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ülkenin siber güvenlik alanında tehditleri bertaraf etmesi için milli çözümlere dayalı programlar da uygulanıyor.

Bu kapsamda, siber güvenlik ekosisteminin faydalanması ve katma değeri daha yüksek ürün ve çözümler geliştirilmesi amacıyla kamu araştırma kurumları ile üniversitelerin de dahil olduğu siber güvenlik ürün ve teknoloji projeleri geliştirilecek. Proje çıktılarının, açık kaynak kodlu olarak siber güvenlik ekosistemiyle paylaşılması ve uçtan uca güvenlik, entegrasyon ve fonksiyonellik testlerinin yapılması planlanıyor.

Yetenek transferinde ilk sıra Rusların

Yetenek transferiyle de yazılımcı ordusu büyütülüyor. Bu kapsamda 1702 başvuru alınırken bunlardan 1598'i Türkiye teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağı düşüncesiyle olumlu değerlendirildi.

En çok başvuru alınan ilk üç meslek, 440 kişiyle yazılım tasarımcısı, 377 ile yazılım geliştirici ve 144 ile yazılım test edicisi oldu. En fazla başvuru ise 833 ile Rus uyruklu kişiler için yapıldı.