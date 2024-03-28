Türkiye genelinde yaşayan toplam Vanlı sayısı 1 milyon 662 bin 965 kişi olarak hesaplandı.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Van’ın toplam nüfusu 1 milyon 127 bin 612 olarak açıklanmıştı.

Van’ın toplam nüfusu 1 milyon 127 bin 612 olarak kayda geçerken, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi tarafından paylaşılan verilere göre ise Van’da yaşayan toplam Vanlı sayısı 942 bin 848 oldu.

Türkiye genelinde en fazla Vanlının kaldığı il 263 bin 921 kişi ile İstanbul olurken, 39 bin 262 kişi ile Tekirdağ, en fazla Vanlının ikamet ettiği ikinci il oldu.

Antalya 38 bin 234 kişi ile üçüncü sırada, Kocaeli 37 bin 484 kişi ile dördüncü sırada, İzmir 37 bin 80 kişi ile beşinci sırada, Bursa 36 bin 914 kişi ile altıncı sırada, Ankara 32 bin 969 ile yedinci sırada yer alarak Vanlıların en fazla ikamet ettiği iller oldu.

Türkiye’de en az Vanlının ikamet ettiği il 252 kişi ile Sinop olurken, Kilis 291 kişi ile ikinci oldu, Karaman 321 ikamet ile Vanlıların en az olduğu üçüncü il oldu.