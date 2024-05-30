Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, beklenmedik bir sağlık sorunu ile gündeme geldi. İki çocuk annesi Tuba Ünsal, hayranlarını korkutan bu gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, Tuba Ünsal'a ne oldu? İşte tüm detaylar...

TUBA ÜNSAL'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Son dönemde Deniz Akkaya ile yaşadığı polemikle de gündeme gelen Tuba Ünsal, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En zor gecemdi" diyerek durumunu anlattı. Ünlü oyuncunun Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) atağı geçirdiği ortaya çıktı. Bu otoinflamatuar hastalık, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrısı ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

7 Aralık 1981 doğumlu olan Tuba Ünsal, Denizli’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ünsal, 1998 yılında Elite Model Look yarışmasıyla profesyonel mankenlik kariyerine adım attı. Televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren Tuba Ünsal, Ruhsar, Kara Melek, Tövbeler Tövbesi, Ruhumun Aynası, İçerde, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda gibi projelerde yer aldı. Ünlü oyuncu, 2004 yılında Cem Cantaş, 2012’de Murat Pilevneli, 2013 yılında ise Mirgün Cabas ile evlilik yaptı. Sare ve Civan Mert isimli iki çocuğu bulunan Ünsal, şu sıralar Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterini canlandırıyor.

FMF ATAĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

FMF yani Ailevi Akdeniz Ateşi, genellikle Akdeniz kökenli insanlarda görülen genetik bir hastalıktır. Bu hastalık, tekrarlayan karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrısı ve şişlik, ciltte kızarıklık ve döküntüler gibi belirtilerle kendini gösterir. FMF atakları sırasında, hastaların şiddetli ağrılar çektiği ve yaşam kalitelerinin ciddi şekilde etkilendiği bilinir.

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Tuba Ünsal'ın yaşadığı bu zor süreç ve sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi takipte kalın.