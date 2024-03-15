Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleşen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutlarken, mukaddes bir görev ifa eden tüm sağlık çalışanlarının sadece bugün değil her zaman değerlerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi. Rektör Şevli konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Tıp Fakültemiz, Dursun Odabaş Tıp Merkezimiz ile birlikte şehrimizin, bölgemizin önemli sağlık kuruluşlarının başında gelmektedir.

Akademik bilgi birikimi ile öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim verirken, tıbbi alt yapımızla ve hizmet kalitemizle halkımızın beklentisini en üst düzeyde karşılamak temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır." Fiziki imkânları iyileştirmenin hizmet kalitesinde önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken Rektör Şevli, "Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ek Acil Binasını bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız.

Ayrıca Yeni Morfoloji ve Dekanlık Binası inşaatımız da hızla devam ediyor. Bunların dışında proje aşamasında olan bir ek binamızın da temelini yakın zamanda atacağız. Bu binanın tamamlanmasıyla klinik branşlardaki öğretim üyelerimizin odalarını hastane binasından bu yeni binaya taşıyıp hastane yatak sayısını artırarak daha fazla hastaya hizmet verilmesini sağlayacağız. 2024 yılının sonunda inşallah bu hizmete açmış olacağımız Tıp Fakültesi Temel Bilimler (Morfoloji) binası yaklaşık 15.000 metrekare olup içerisinde 250 kişilik 4 amfi sınıf, 250 kişilik elektronik sınıf, çok sayıda laboratuvar ve kütüphane bulunmaktadır.

Ayrıca içerisinde öğrenci ve hoca yemekhanesi de bulunan binamız, hem öğrenciler hem de hocalarımız için konfor alanı oluşturacak. Üniversite hastanemizde hâlihazırda 13 ameliyathane vardı, inşaatı devam eden Ek Acil binasında 9 ameliyathane daha kazandırarak toplam sayıyı 22'ye yükselteceğiz. Bununla birlikte Ek Acil binasının tamamlanmasıyla hastanemize modern bir doğumhane, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi ve anne oteli de kazandırmış olacağız" dedi. Van YYÜ'de alanında uzman doktorların olduğunu ve Türkiye'nin çoğu ilinde yapılamayan ameliyatların üniversitede yapıldığını belirten Şevli, "Şehir dışından birçok hasta tedavi olmak üzere hastanemize başvuruyor. Doktor kalitemizin çok iyi olması yanında yatak yetersizliği engelini de aşarak hastalarımıza otel konforunda hizmet sunmak istiyoruz.

Fakültemize ileri düzey teknolojiyle donatılmış mamografi ünitesi, anjiyo ve yapay zeka tanımlı MR cihazı alındı. Ülkemizde bulunan dört robotik beyin cerrahi ameliyat mikroskobu ünitesinden birini tıp merkezimize kazandırdık. En büyük arzumuz hiçbir insanın hastalık karşısında çaresiz kalmaması ve bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Ancak bir vatandaşımız hastaneye başvurduğunda hem uzman bir hekim hem konforlu bir hastane hem de teknolojik cihazlar bakımından taleplerinin karşılanması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu. Rektör Şevli konuşmasını; "İleri düzey tıbbi cihazları, teknolojik ürünleri hem doktorlarımızın daha konforlu çalışması hem de hastalarımızın daha konforlu ortamda ve en kısa sürede sağlığına kavuşması için üniversite hastanemize kazandırdık.

Üniversite hastanemize yapılan yatırımlar için çok sayıda tıbbi cihazın hastanemize kazandırılmasından dolayı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitemize desteklerinden dolayı yarın İlimize teşrif edecek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem Üniversitemiz hem de bölge halkımız adına şükranlarımızı arz ediyorum. Elbette tüm bu yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği büyük destekle hayata geçmiş oluyor. İnşallah bundan sonraki süreçte Üniversitemize, en az 400 yataklı bir yan dal hastanesini de kazandırmak istiyoruz. Sözlerime son verirken hem akademik unvan olan hocalarımı hem de bugün beyaz önlüklerini giyecek üniversitemize bu yıl kayıt yaptıran Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerimizi kutluyorum.

Hakikaten de hekimlik kutsal ve çok büyük fedakârlık gerektiren bir meslek. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyor, tüm sağlık çalışanlarımıza meslek hayatlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" şeklinde sonlandırdı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Tıp Fakültesi mezunları adına Dr. Semra Gümüş, Tıp Fakültesi öğrencileri adına ise Stj. Dr. Sozdar Demiroğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından akademik unvan alan öğretim üyelerine biniş giydirme töreni gerçekleştirildi.

Kısa bir müzik dinletisi ile süren 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine önlük giydirme ve ant içme töreni ile son buldu. Programa, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Şenay Baydaş, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu ile birçok akademisyen, öğrenci ve veli katıldı.