Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025 Yılı Nisan ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 151 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 840 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 520 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise 1 milyar 79 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Kocaeli 501 milyon dolarlık artışla birinci il, Bursa 210 milyon dolarlık artışla ikinci il, Ankara 131 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Çorum 123 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Tekirdağ ise 88 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır" denildi.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 45 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verildi.