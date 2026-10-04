Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bu yıl ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen TEKNOFEST, son gününde binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle kentte uzun trafik kuyrukları oluşurken, vatandaşlar festival alanında yerli ve milli teknolojileri büyük bir coşkuyla inceledi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu yıl ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre illerden ve Türkiye'nin farklı kentlerinden binlerce kişi geldi. Festivalin son gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Festival alanını gezen ziyaretçiler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken; yoğun kalabalıkta yürümek bile zorlaştı.

ŞEHİRDE TRAFİK AKSADI

Özellikle çocuklar ve gençler; hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına araçlarıyla gelmek isteyenler, saatlerce trafikte kaldı. 30 kilometrelik yol, 4 saat gibi bir sürede katedilirken, festival alanında ise rekor seviyede bir kalabalık görüldü.