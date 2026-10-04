İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Meclis’te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD'nin ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu belirten Kalibaf, “Tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor. ABD, İran'ın kararlılığını iyi biliyor. ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ile askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdı. İran sanal medyadaki tehdit içerikli açıklamalara göre değil, gerçeklere göre politika belirliyor. ABD'lilerin yaptığı ‘çelişkili’ açıklamalar, İran halkının zihnini karıştırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA