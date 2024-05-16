Süper Loto Heyecanı: 16 Mayıs Çekiliş Sonuçları Bekleniyor!

Süper Loto tutkunlarının heyecanla beklediği 16 Mayıs çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin kazanan numaraları ve ikramiye miktarları merak konusu oldu. İşte, Süper Loto'nun nasıl oynandığına dair detaylar ve sonuçların nereden takip edileceği hakkında bilgiler:

Süper Loto Nasıl Oynanır? Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 adet sayı seçme esasına dayalı bir oyundur. Her bir 6 sayı, bir kolon oluşturur ve tek kolon ücreti 3 TL'dir. İsterseniz, sistem oyunu seçerek çoklu kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Ortak Bilet seçeneğiyle de arkadaşlarınızla bilet paylaşımı yapabilirsiniz.

Sonuçlar Nereden Takip Edilir? 16 Mayıs Süper Loto sonuçları, çekilişin gerçekleşmesinin ardından Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango uygulamasından takip edilebilir. Ayrıca, en yakın satış noktalarından da sonuçları öğrenebilirsiniz.

Büyük İkramiye Ne Kadar? Çekilişte kazananlar ve ikramiye miktarları açıklandığında, büyük ikramiye tutarı da belli olacak. Süper Loto'nun heyecanı ve kazanan numaralar için takipte kalın!