REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Birçok kişi için kalplerini açarak dualarını eda edecekleri bir zaman dilimi anlamına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bu gece, tüm inananların ruhsal bir arınma ve ibadet için bir araya geleceği bir fırsat sunuyor. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, insanları manevi olarak yeniden canlandırıyor ve birlik duygusunu pekiştiriyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, İslam takviminde önemli bir yere sahip olup, müminlerin manevi anlamda kendilerini yenileyip, ibadetlerine yoğunlaştıkları bir dönemdir. 2025 yılı itibarıyla üç aylar, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Bu tarih, Müslümanlar için yeni bir ruhsal yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Regaip Kandili gibi önemli günler de kutlanmaya başlayacak. Bu dönemde, bireyler sadece ibadetlerini değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularını da güçlendirmeye yönelik adımlar atacaklar.

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Regaip Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvimle netleşmiş bulunuyor. Bu özel gece, 2 Ocak 2025 tarihinde, yani 2 Receb 1446 tarihinde idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Müslümanlar bu gecede topluca ibadet edecek, dualar edecek ve manevi bir atmosferde buluşacaklar. Regaip Kandili, sadece bir kutsal gece değil, aynı zamanda insanların birbirine kenetlendiği, ruhsal olarak derinleştiği ve toplumsal bağların güçlendiği bir zaman dilimi olarak da dikkat çekiyor.