Karadeniz’in Kısa Boylu Şehirleri

En kısa şehir unvanını Rize alırken, bu listeye dahil olan diğer Karadeniz şehirleri de şaşırtıcı bir şekilde sıralamayı zenginleştiriyor.Rize, Türkiye’nin en kısa şehri olarak ilk sırada yer alıyor ve ardından yine bir Karadeniz şehri olan Ordu geliyor. İkinci sırada bulunan Ordu’nun da boy ortalaması 170 santimetrenin altında kalırken, bu durum Karadeniz’in fiziksel özelliklerinin bölgedeki genetik faktörlerle birleştiğini gösteriyor.

Trabzon ve Giresun’un Yer Aldığı Liste

Üçüncü sırada Trabzon, dördüncü sırada ise Giresun bulunurken, bu dört Karadeniz şehrinin ardından beşinci sırada yer alan Şanlıurfa, Karadeniz dışındaki tek il olarak dikkat çekiyor.