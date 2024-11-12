Hac Kayıtları İçin Son Tarih Geldi Çattı!

Hac kayıtları, artık e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Kayıt süreci, 4 Kasım'da başlayarak 15 Kasım’a kadar sürecek ve bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayanlar, hac fırsatını kaçırabilir.Hac kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için belirli adımlar mevcut. Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılması gerekiyor. Ardından "Hac İşlemleri" bölümünü bulup, "3 Organizasyon Tercihi" butonuna tıklayarak tercihlerinizi belirlemeniz gerekiyor. Bilgilendirme metnini okuyarak onaylamanızın ardından, kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Ancak unutmayın, son başvuru tarihi olarak belirlenen 15 Kasım tarihine dikkat etmelisiniz!

Son Şansınızı Değerlendirin!

Hac kayıtları için son gün olan 15 Kasım, birçok kişi için önemli bir fırsatı ifade ediyor. Bu tarihe kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler, bir sonraki hac dönemini beklemek zorunda kalacak. Bu nedenle, sürecin takip edilmesi ve gerekli adımların zamanında atılması büyük önem taşıyor. Hac yolculuğu hayali kuranlar için şimdi harekete geçme zamanı!