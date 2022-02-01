Vanspor’a yeni transfer! İşte o isim...
Vanspor Futbol Kulübü, Nazilli Belediye Spor forması giyen kaleci Mehmet Özdıran ile sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Nazilli Belediye Spor forması giyen futbolcu Mehmet Özdıran ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Kulüp Başkanı Mehmet Avcı'nın katılımıyla gerçekleşti. Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, transfer çalışmaları kapsamında 2.Lig takımlarından Nazilli Belediye Spordan Mehmet Özdıran ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Kulüp başkanımız Mehmet Avcı'nın katılımıyla gerçekleşti" denildi.
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