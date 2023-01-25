Vanspor'un eski hocası Sakaryaspor ile anlaştı

Uğur Mengeş - WanHaber

Sakaryaspor'da Serkan Özbalta’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vanspor'un eski hocalarından Taner Taşkın getirildi. Rüstemler Tesisinde sözleşme imzalayarak resmen Sakaryaspor'un teknik direktörü olan Taşkın, takıma şampiyonluk sözü verdi.

TANER TAŞKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

27 Ekim 1972 doğumlu İzmirli teknik adam Taner Taşkın, futbolculuk kariyerinde sırasıyla Mustafakemalpaşaspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, Mobellaspor, tekrar Manisaspor, Çorumspor ve tekrar Mustafakemalpaşaspor takımlarında forma giydi. 2005’de futbola veda etti.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de Turguluspor’da başlayan Taner Taşkın birçok takımda görev aldı. Takımın başında ilk idmanına bugün çıkması beklenen 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yaptı.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'deki 20 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

TANER TAŞKIN'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2007 Turgutluspor

2008 Samsunspor (antrenör)

2009-2011 Menemenspor

2011-2012 Manisa FK

2012-2014 Menemenspor

2014-2016 Manisaspor

2016 Sarıyer

2017 Amed (yardımcı antrenör)

2017 Amed

2018 Manisaspor

2018-2019 Samsunspor

2019 Manisa

2019-2020 Vanspor

2020-2021 Tuzlaspor

2021 Ankaraspor

2021- Ankara Keçiörengücü