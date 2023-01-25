Vanspor'un eski hocası Sakaryaspor ile anlaştı
Bitexen Vanspor FK'nın eski teknik direktörlerinden Taner Taşkın, 1. Lig'de iddiasını sürdürmek isteyen Sakaryaspor ile anlaştı.
Uğur Mengeş - WanHaber
Sakaryaspor'da Serkan Özbalta’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vanspor'un eski hocalarından Taner Taşkın getirildi. Rüstemler Tesisinde sözleşme imzalayarak resmen Sakaryaspor'un teknik direktörü olan Taşkın, takıma şampiyonluk sözü verdi.
TANER TAŞKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
27 Ekim 1972 doğumlu İzmirli teknik adam Taner Taşkın, futbolculuk kariyerinde sırasıyla Mustafakemalpaşaspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, Mobellaspor, tekrar Manisaspor, Çorumspor ve tekrar Mustafakemalpaşaspor takımlarında forma giydi. 2005’de futbola veda etti.
Teknik direktörlük kariyerine 2007'de Turguluspor’da başlayan Taner Taşkın birçok takımda görev aldı. Takımın başında ilk idmanına bugün çıkması beklenen 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yaptı.
Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'deki 20 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
TANER TAŞKIN'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
2007 Turgutluspor
2008 Samsunspor (antrenör)
2009-2011 Menemenspor
2011-2012 Manisa FK
2012-2014 Menemenspor
2014-2016 Manisaspor
2016 Sarıyer
2017 Amed (yardımcı antrenör)
2017 Amed
2018 Manisaspor
2018-2019 Samsunspor
2019 Manisa
2019-2020 Vanspor
2020-2021 Tuzlaspor
2021 Ankaraspor
2021- Ankara Keçiörengücü
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