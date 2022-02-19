Vanspor, Serik karşısında 3 puan hedefliyor

Ligde oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, çıkış yakalayan Van temsilcisi, bugün deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor maçını kazanmak istiyor. Erhan Altın teknik sorumluluğunda hafta boyunca zorlu maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda kazanarak, kendisini biran önce play-off hattının içerisine atmayı planlıyor.

Deplasmanda bugün saat 13.00'te Antalya temsilcisi Serik Belediyespor'a konuk olacak olan Van temsilcisi, haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor. Ligin ikinci devresinde iyi bir çıkış yakalayan ve 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Vanspor, zorlu maçı kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Alim Kandemir, Osman Burak, Hakan Erkan ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetecek.

KIRMIZI-SİYAHLILARDA TEK HEDEF 3 PUAN…

Ligde oynadığı 24 maçlık periyotta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 42 puanla yedinci sırada yer alırken, Serik Belediyespor ise 24 maçlık periyotta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Antalya temsilcisi 30 puanla on ikinci sırada bulunuyor. Vanspor oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Serik Belediyespor ise bu periyotta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Adıyaman mağlubiyetiyle ikinci devreye kötü bir giriş yapan Vanspor, ardından oynadığı 4 maçlık periyotta 10 puan topladı. Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Van temsilcisi, Ergene Velimeşe'yi, Afjet Afyonspor'e ve Turgutluspor'u mağlup etti.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Lider Sakaryaspor sahasında onuncu sıradaki Ankaraspor'u konuk ederken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise deplasmanda on sekizinci sıradaki Ergene Velimeşe'nin misafiri olacak. Üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor sahasında beşinci sıradaki Çorum FK ile kozlarını paylaşırken, dördüncü sıradaki Bodrumspor ise Kahramanmaraşspor deplasmanına gidecek.

Altıncı sıradaki Bayburt Özel İdarespor sahasında Sarıyer'i misafir ederken, Somaspor ise Turgutlu deplasmanında puan arayacak. Afjet Afyonspor sahasında son sıradaki Niğde Anadolu ile karşılaşırken, İnegölspor ise, Diyarbekirspor deplasmanına gidecek. Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor ise sahasında Adıyaman FK'yı konuk edecek.

Bölgegazetesi