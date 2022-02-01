Vanspor, ikinci devrede ilk galibiyetini aldı
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup ederek, ikinci devrede ilk galibiyetini aldı.
İkinci devrede ilk maçında Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup olan, Afyon Afjetspor ve Diyarbekirspor maçlarını olumsuz hava şartlarından dolayı oynamayan Vanspor, hafta sonu sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe'yi 3-1'le geçmeyi başardı. Ağır saha şartlarında ve soğuk havaya rağmen rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, Barış, Oktay ve İsa Nalbat'ın ayağından bulduğu gollerle haftayı 3 puanla kapattı.
Geçtiğimiz haftalarda Turgay Karatekin'in istifa etmesinin ardından takım başına getirilen Erhan Altın da Ergene Velimeşe maçıyla ilk sınavına çıktı. Altın, çıktığı ilk sınavında 3 puanla tanıştı. Tekirdağ temsilcisini 3-1 mağlup eden ve puanını 35'e çıkaran Vanspor, dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Aldığı galibiyetle play-off potasındaki takımları takibini sürdüren Vanspor, önümüzdeki haftalarda zorlu maçlar oynayacak.
LİDER KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR
Grupta oynanan diğer maçlarda lider Sakaryaspor deplasmanda karşılaştığı Bodrumspor'a 1-0 mağlup olarak 48 puanda kalırken, sahasında Adıyaman FK'yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden 1461 Trabzon Fk ise puanını 46'ya çıkararak, liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve puanını 41'e çıkaran Sivas Belediyespor, üçüncü sıradaki yerinde kalırken, lideri 1-0'la geçen Bodrumspor ise 40 puan +16 averajla dördüncü sıraya yükseldi.
Bayburt Özel İdarespor sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup ederek, puanının 40'a çıkararak +11 averajla beşinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Afjet Afyonspor 38 puan ve +17 averajla altıncı sıraya gerilerken, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup eden Somaspor ise 38 puan ve +11 averajla yedinci sıradaki yerinde kaldı.
Sahasında Turgutluspor'u 5-1 mağlup eden Çorum FK 37 puanla sekizinci sıradaki yerinde kalırken, Ergene'yi 3-1 mağlup eden ve puanını 35'e çıkaran Van temsilcisi ise dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Sahasında Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kalan ve puanını 32'ye çıkaran Ankaraspor onuncu sıradaki yerinde kalırken, Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Serik Belediyespor ise 29 puanla on birinci sıradaki yerinde kaldı. Ligin son sırasındaki Niğde Anadolu ile sahasında 2-2 berabere kalan İnegölspor, 28 puanla on ikinci sıradaki yerinde kalırken, Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Etimesgut Belediyespor ise 26 puanla on üçüncü sıraya yükseldi.
Deplasmanda Somaspor'a 2-1 mağlup olan Diyarbekirspor 25 puanla on dördüncü sıraya gerilerken, Çorum'a 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Turgutluspor ise 23 puanla on beşinci sıradaki yerinde kaldı. Sahasında Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Sarıyer, puanını 21 çıkararak on altıncı sıraya yükselirken, 1461 Trabzon'a 4-1 mağlup olan Adıyaman FK ise 19 puanla on yedinci sıraya geriledi. Ligin son üç sırasında 18 puanlı Ergene Velimeşe, 12 puanla Kahramanmaraş ve 8 puanla Niğde Anadolu FK bulunuyor.
Bölgegazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12