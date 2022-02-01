Vanspor, ikinci devrede ilk galibiyetini aldı

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup ederek, ikinci devrede ilk galibiyetini aldı.

SPOR 01.02.2022, 09:02
Vanspor, ikinci devrede ilk galibiyetini aldı

İkinci devrede ilk maçında Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup olan, Afyon Afjetspor ve Diyarbekirspor maçlarını olumsuz hava şartlarından dolayı oynamayan Vanspor, hafta sonu sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe'yi 3-1'le geçmeyi başardı. Ağır saha şartlarında ve soğuk havaya rağmen rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, Barış, Oktay ve İsa Nalbat'ın ayağından bulduğu gollerle haftayı 3 puanla kapattı.

Geçtiğimiz haftalarda Turgay Karatekin'in istifa etmesinin ardından takım başına getirilen Erhan Altın da Ergene Velimeşe maçıyla ilk sınavına çıktı. Altın, çıktığı ilk sınavında 3 puanla tanıştı. Tekirdağ temsilcisini 3-1 mağlup eden ve puanını 35'e çıkaran Vanspor, dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Aldığı galibiyetle play-off potasındaki takımları takibini sürdüren Vanspor, önümüzdeki haftalarda zorlu maçlar oynayacak.

LİDER KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Grupta oynanan diğer maçlarda lider Sakaryaspor deplasmanda karşılaştığı Bodrumspor'a 1-0 mağlup olarak 48 puanda kalırken, sahasında Adıyaman FK'yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden 1461 Trabzon Fk ise puanını 46'ya çıkararak, liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve puanını 41'e çıkaran Sivas Belediyespor, üçüncü sıradaki yerinde kalırken, lideri 1-0'la geçen Bodrumspor ise 40 puan +16 averajla dördüncü sıraya yükseldi.

Bayburt Özel İdarespor sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup ederek, puanının 40'a çıkararak +11 averajla beşinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Afjet Afyonspor 38 puan ve +17 averajla altıncı sıraya gerilerken, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup eden Somaspor ise 38 puan ve +11 averajla yedinci sıradaki yerinde kaldı.

Sahasında Turgutluspor'u 5-1 mağlup eden Çorum FK 37 puanla sekizinci sıradaki yerinde kalırken, Ergene'yi 3-1 mağlup eden ve puanını 35'e çıkaran Van temsilcisi ise dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Sahasında Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kalan ve puanını 32'ye çıkaran Ankaraspor onuncu sıradaki yerinde kalırken, Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Serik Belediyespor ise 29 puanla on birinci sıradaki yerinde kaldı. Ligin son sırasındaki Niğde Anadolu ile sahasında 2-2 berabere kalan İnegölspor, 28 puanla on ikinci sıradaki yerinde kalırken, Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Etimesgut Belediyespor ise 26 puanla on üçüncü sıraya yükseldi.

Deplasmanda Somaspor'a 2-1 mağlup olan Diyarbekirspor 25 puanla on dördüncü sıraya gerilerken, Çorum'a 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Turgutluspor ise 23 puanla on beşinci sıradaki yerinde kaldı. Sahasında Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Sarıyer, puanını 21 çıkararak on altıncı sıraya yükselirken, 1461 Trabzon'a 4-1 mağlup olan Adıyaman FK ise 19 puanla on yedinci sıraya geriledi. Ligin son üç sırasında 18 puanlı Ergene Velimeşe, 12 puanla Kahramanmaraş ve 8 puanla Niğde Anadolu FK bulunuyor.

Bölgegazetesi

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 22 48
2. 1461 Trabzon FK 22 46
3. Sivas Belediyespor 22 41
4. Bodrumspor 22 40
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 22 40
6. Afjet Afyonspor 21 38
7. Somaspor 21 38
8. Çorum FK 22 37
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 21 35
10. Ankaraspor 22 32
11. Serik Belediyespor 22 29
12. İnegölspor 22 28
13. Etimesgut Belediyespor 22 26
14. Diyarbekirspor 22 25
15. Turgutluspor 22 23
16. Sarıyer 22 21
17. Adıyaman FK 21 19
18. Ergene Velimeşespor 22 18
19. Kahramanmaraşspor 22 12
20. Niğde Anadolu FK 22 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12