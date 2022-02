Vanspor, ikinci devrede ilk galibiyetini aldı

İkinci devrede ilk maçında Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup olan, Afyon Afjetspor ve Diyarbekirspor maçlarını olumsuz hava şartlarından dolayı oynamayan Vanspor, hafta sonu sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe'yi 3-1'le geçmeyi başardı. Ağır saha şartlarında ve soğuk havaya rağmen rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, Barış, Oktay ve İsa Nalbat'ın ayağından bulduğu gollerle haftayı 3 puanla kapattı.

Geçtiğimiz haftalarda Turgay Karatekin'in istifa etmesinin ardından takım başına getirilen Erhan Altın da Ergene Velimeşe maçıyla ilk sınavına çıktı. Altın, çıktığı ilk sınavında 3 puanla tanıştı. Tekirdağ temsilcisini 3-1 mağlup eden ve puanını 35'e çıkaran Vanspor, dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Aldığı galibiyetle play-off potasındaki takımları takibini sürdüren Vanspor, önümüzdeki haftalarda zorlu maçlar oynayacak.

LİDER KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Grupta oynanan diğer maçlarda lider Sakaryaspor deplasmanda karşılaştığı Bodrumspor'a 1-0 mağlup olarak 48 puanda kalırken, sahasında Adıyaman FK'yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden 1461 Trabzon Fk ise puanını 46'ya çıkararak, liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve puanını 41'e çıkaran Sivas Belediyespor, üçüncü sıradaki yerinde kalırken, lideri 1-0'la geçen Bodrumspor ise 40 puan +16 averajla dördüncü sıraya yükseldi.

Bayburt Özel İdarespor sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup ederek, puanının 40'a çıkararak +11 averajla beşinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Afjet Afyonspor 38 puan ve +17 averajla altıncı sıraya gerilerken, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup eden Somaspor ise 38 puan ve +11 averajla yedinci sıradaki yerinde kaldı.

Sahasında Turgutluspor'u 5-1 mağlup eden Çorum FK 37 puanla sekizinci sıradaki yerinde kalırken, Ergene'yi 3-1 mağlup eden ve puanını 35'e çıkaran Van temsilcisi ise dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Sahasında Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kalan ve puanını 32'ye çıkaran Ankaraspor onuncu sıradaki yerinde kalırken, Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Serik Belediyespor ise 29 puanla on birinci sıradaki yerinde kaldı. Ligin son sırasındaki Niğde Anadolu ile sahasında 2-2 berabere kalan İnegölspor, 28 puanla on ikinci sıradaki yerinde kalırken, Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Etimesgut Belediyespor ise 26 puanla on üçüncü sıraya yükseldi.

Deplasmanda Somaspor'a 2-1 mağlup olan Diyarbekirspor 25 puanla on dördüncü sıraya gerilerken, Çorum'a 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Turgutluspor ise 23 puanla on beşinci sıradaki yerinde kaldı. Sahasında Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Sarıyer, puanını 21 çıkararak on altıncı sıraya yükselirken, 1461 Trabzon'a 4-1 mağlup olan Adıyaman FK ise 19 puanla on yedinci sıraya geriledi. Ligin son üç sırasında 18 puanlı Ergene Velimeşe, 12 puanla Kahramanmaraş ve 8 puanla Niğde Anadolu FK bulunuyor.

