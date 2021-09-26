Vanspor Ergene Velimeşespor Maçı Canlı Yayın

TFF 2. Lig Kırmızı grupta maç heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaşıyor. Bugün saat 16:00'da Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçta temsilcimiz Vanspor 3 puan hedefliyor. 7 Puanla ligin 5. sırasında bulunan Vanspor, 1 puanla ligin 17. sırasında yer alan Ergene Velimeşespor ile karşılaşıyor. Orta Hakem Hamit Basık'ın yöneteceği maçta Mahmut Gülle, Erhan Kaya ve Necmi Demir'de görev yapacak. Vanspor Ergene Velimeşespor maçını saat 16:00 itibariyle bu sayfadan canlı takip edebilirsiniz.