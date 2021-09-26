Vanspor Ergene Velimeşespor Maçı Canlı Yayın
TFF 2. Lig Kırmızı grupta maç heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaşıyor. Vanspor Ergene'den 3 puan ile dönüp yoluna devam etmek istiyor. Vanspor Ergene Velimeşespor maçını canlı izle...
SPOR 26.09.2021, 11:44
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Namaz Vakti 26 Eylül 2021
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|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hekimoğlu Trabzon
|4
|10
|2. Sivas Belediyespor
|3
|9
|3. Bodrumspor
|3
|9
|4. Ankaraspor
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Çorum FK
|4
|6
|9. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Turgutluspor
|4
|1
|16. Diyarbekirspor
|3
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|18. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|19. Adıyaman FK
|4
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Adana Demirspor
|7
|9
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Gençlerbirliği
|7
|8
|10. Boluspor
|6
|7
|11. Samsunspor
|5
|7
|12. Altınordu
|7
|7
|13. Menemenspor
|6
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Balıkesirspor
|5
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Bursaspor
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Tottenham
|5
|9
|11. Watford
|6
|7
|12. Leicester City
|6
|7
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0