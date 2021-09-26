Vanspor Ergene Velimeşespor Maçı Canlı Yayın

TFF 2. Lig Kırmızı grupta maç heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaşıyor. Vanspor Ergene'den 3 puan ile dönüp yoluna devam etmek istiyor. Vanspor Ergene Velimeşespor maçını canlı izle...

SPOR 26.09.2021, 11:44
Vanspor Ergene Velimeşespor Maçı Canlı Yayın

TFF 2. Lig Kırmızı grupta maç heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaşıyor. Bugün saat 16:00'da Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçta temsilcimiz Vanspor 3 puan hedefliyor. 7 Puanla ligin 5. sırasında bulunan Vanspor, 1 puanla ligin 17. sırasında yer alan Ergene Velimeşespor ile karşılaşıyor. Orta Hakem Hamit Basık'ın yöneteceği maçta Mahmut Gülle, Erhan Kaya ve Necmi Demir'de görev yapacak. Vanspor Ergene Velimeşespor maçını saat 16:00 itibariyle bu sayfadan canlı takip edebilirsiniz.

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Hekimoğlu Trabzon 4 10
2. Sivas Belediyespor 3 9
3. Bodrumspor 3 9
4. Ankaraspor 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Çorum FK 4 6
9. Etimesgut Belediyespor 3 6
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Turgutluspor 4 1
16. Diyarbekirspor 3 1
17. Ergene Velimeşespor 3 1
18. Kahramanmaraşspor 3 0
19. Adıyaman FK 4 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 7 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0