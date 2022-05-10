Vanlısporcular derece ile döndü
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün Atletizm takımından 3 sporcu Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası Türkiye Şampiyonasından derece ile döndü.
Van'da birçok alanda sportif faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Son olarak atletizm takımının sporcuları 7 ile 8 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da yapıldı.
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Nurullah İvak Atmalar Kupası Türkiye Şampiyonası Cirit atma yarışına katıldı. Cirit atma branşında yarışan 3 Vanlı sporcu Türkiye şampiyonundan dereceye girdiler. Erkekler ile yarışan Cihan Kara Türkiye 3’sü olurken, Arda Timur Türkiye 5’si oldu. Aynı zamanda kızlar grubunda mücadele eden Havin Sayın ise Türkiye 4’sü oldu. Kazandıkları başarı madalyaları ile Van’a dönen sporcular, kendilerine gösterilen desteklerden ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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