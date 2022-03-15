Vanlı yeşil sahanın sultanları şampiyonluğu hedefliyor

Haftanın 3 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün semt sahasında antrenman yapan kadın futbol takımı, şampiyonluğa kilitlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kadın Futbol Takımı Genel Kaptanı Kaya Oruç, "En büyük amacımız çocukların hayatlarına dokunarak geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu amaçla kadın futbol takımımızı kurduk. Hedefimiz ilimizi, bölgemizi ve ülkemizi temsil edebilmek. Bu yola çıkarken çocuklarımızla yüreğimizi ortaya koyduk.

Takımı kurarken ilham aldığımız nokta şuydu, kentte dezavantajlı kız çocuklarımızın olduğunu biliyorduk. Bu anlamda, sosyal, kültürel ve maddi anlamda durumları iyi olmayan kız çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık” dedi.

Şampiyonluğun yanında kentteki kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Oruç, "Çocuklarımızın çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Yeni kurulan takımda hedefimiz 3. Lig'i birinci sırada tamamlayıp üst liglere çıkmaktır" diye konuştu.