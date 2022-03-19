Van Shopping Fest Futbol Turnuvası başladı

30 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasının açılış maçı Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri Eren Görsel Görmen, Necip Oflas ve Serdar Balandi'nin katılımıyla yapıldı. Turnuvanın açılış maçında ilk vuruşu yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, tüm takımlara başarı dileyerek turnuvanın dostluk çerçevesinde tamamlanmasını temenni etti.

Eleme usulü ile gerçekleşen turnuvaya kamu kurum, kuruluşları ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Shopping Fest boyunca devam edecek turnuvada bugün 10 yarın ise 5 maçın oynanmasıyla ilk tur tamamlanmış olacak. 2. tur, çeyrek final ve yarı finallerin ardından, turnuvanın finali 28 Mart Pazartesi günü yapılacak.