Van Shopping Fest Futbol Turnuvası başladı
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde ve Van Shopping Fest paydaş kurum/kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Van Shopping Fest Futbol Turnuvası" başladı.
30 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasının açılış maçı Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri Eren Görsel Görmen, Necip Oflas ve Serdar Balandi'nin katılımıyla yapıldı. Turnuvanın açılış maçında ilk vuruşu yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, tüm takımlara başarı dileyerek turnuvanın dostluk çerçevesinde tamamlanmasını temenni etti.
Eleme usulü ile gerçekleşen turnuvaya kamu kurum, kuruluşları ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Shopping Fest boyunca devam edecek turnuvada bugün 10 yarın ise 5 maçın oynanmasıyla ilk tur tamamlanmış olacak. 2. tur, çeyrek final ve yarı finallerin ardından, turnuvanın finali 28 Mart Pazartesi günü yapılacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
|9. Çorum FK
|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
|36
|13. Serik Belediyespor
|29
|32
|14. Sarıyer
|29
|31
|15. Diyarbekirspor
|29
|29
|16. Adıyaman FK
|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|30
|48
|5. Alanyaspor
|30
|47
|6. Adana Demirspor
|30
|46
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Kasımpaşa
|30
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Kayserispor
|30
|38
|13. Antalyaspor
|29
|38
|14. Sivasspor
|29
|37
|15. Gaziantep FK
|29
|37
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|30
|28
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17