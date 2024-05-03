TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta PFDK’ya sevk edilen AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye ceza geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.05.2024 tarih ve 76 sayılı toplantısında almış olduğu kararda Van Spor’a ilişkin; “AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK-Ankara Demirspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca kararın devamında; “Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK idarecisi Ferdar Çınak’ın, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 102 Gün Hak Mahrumiyeti ve 48.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.