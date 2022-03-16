Van Büyükşehir U18 Basketbol Takımı bölge şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2021-2022 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında organize ettiği U18 (Erkek-Kız) bölge şampiyonaları tamamlandı.

Tekirdağ, Manisa, Samsun, Kahramanmaraş, Tunceli ve Ordu illerinde düzenlenen U18 kızlar basketbol karşılaşmalarında yer alan Van ekibi, Tunceli de yapılan mücadelelerden namağlup ayrılarak kupanın sahibi oldu. Bölge 1.liği elde eden Vanlı kızlar, 12-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Uşak’taki Anadolu şampiyonasına katılmaya hak kazandı.