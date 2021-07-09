Tuşba'da açılan spor kursları devam ediyor

Tuşba Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme süreci ile birlikte futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi ve folklor gibi 7 branşta çocuk ve gençlere yönelik spor kursları açtı. Belediyenin, yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda geliştirebilmelerine ve iyi vakit geçirmelerine fırsat vermek için kendi tesislerinde açmış olduğu kurslar uzman eğitmenler tarafından tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Göreve geldikleri günden itibaren ilçeyi yalnızca temel belediyecilik hizmetleri ile değil, tarihi, sosyal ve kültürel alanlarda da marka şehir yapmak için var gücü ile çalıştıklarını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba’da yaşayan herkesi sosyal yaşamın içine dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti. Çocuk ve gençlerin bir yandan spor yaparken, bir yandan da sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttırdığının altını çizen Başkan Akman, “Yaz ayları boyunca verilecek sportif eğitimlerle gençlere ve çocuklara spor bilincini, spor ahlakını, spor kültürünü ve dostluğun aşılanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Tuşba Belediyesine ait olan Şehit Soner İdil Spor Kompleksi ile Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde açtıkları kurslara katılan yüzlerce çocuk ve gencin hem tatil hem de eğitim imkanı bulduklarını kaydeden Başkan Akman, “Tuşba Belediye olarak bu yıl 9-13, 13-17 ve 17-22 yaş gruplarına yönelik açmış olduğumuz spor kurslarına katılan çocuk ve gençlerden beklentimiz, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu olmalarıdır” ifadelerini kullandı.