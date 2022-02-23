Taraftarlarının heyecanla beklediği maça sayılı günler kala maç ayrıntıları da merak ediliyor. Peki maç saat kaçta, ne zaman oynanacak?

Turgutluspor-Hekimoğluspor maçı saat kaçta, ne zaman? 2.lig maçları

27 Şubat Pazar saat:13:00