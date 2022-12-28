Spor Van Projesi kapsamında okullara malzeme dağıtıldı

Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Ortaokulundaki program, okulun korusunun mini konseri ile başladı. Van Valisi Ozan Balcı, daha sonra masa tenisi oynayan çocuklarla tenis oynadı.

Akıl ve zeka oyunları oynayan çocukları ilgiyle izleyen Vali Ozan Balcı, çocuklarla sohbet ederek kitap hediye etti. Program sonunda Van’daki tüm okullara 27 bin 800 satranç takımı, 1454 akıl ve zeka oyunu seti,191 adet masa tenisi takımı dağıtıldı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Gençlik ve Spor Müdür yardımcısı ve milli eğitim müdür yardımcıları katıldı.

Van Bölge Gazetesi