Sivas Belediyespor Vanspor Maçı Trt Kurdi Canlı Yayın

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor bugün saat 13:00’da Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadında oynanacak karşılaşmayı; Efe Tanrıverdi, Mehmet Kuru, Buğra Can Semercioğlu ve Emre Kaan Çalışkan hakem dörtlüsü yönetecek. Karşılaşma TRT Kurdi’den canlı yayınlanacak.

Silahtaroğlu Vanspor FK ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 48 puanla 5. sırada yer alırken, rakip filelere 32 kez havalandırıp kalesinde 32 gol gördü.

Sivas Belediyespor ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 48 puanla 4. sırada yer alırken, rakip fileleri 47 kez havalandırıp kalesinde 22 gol gördü.

Erhan Altın teknik sorumluluğunda henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Silahtaroğlu Vanspor son altı haftada 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Kırmızı Siyahlı temsilcimiz Sivas Belediyespor karşısında Onur Tekin, Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, Ali Aydemir, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Oktay Aydin, Mehmet Özdıraz, Barış Gök, Barış Sağır ve Kubilay Akyüz onbiriyle oynaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bodrumspor’a 1-0 mağlup olan Sivas Belediyespor ise Yusuf Tokuş teknik sorumluluğunda sahaya; Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas, Alpay Koçaklı, Oğuzhan Bozkurt, Ozan Kılıçoğlu, Furkan Sağman, Eşref Korkmazoğlu, Abdullah Topkara ve Enes Yılmaz onbiriyle çıkması bekleniyor.