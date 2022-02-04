Konyaspor-Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman? Saat kaçta?

Taraftarlarının heyecanla beklediği maçın ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki Konyaspor-Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?

SPOR TOTO SÜPER LİG: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR – GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor arasında oynanacak maç, 4 Şubat 2022 Cuma günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak. Zorlu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sesigüzel ve Bilal Gölen yapacak.Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir..