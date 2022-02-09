Kick boksa şiddetten korumak için başladılar, Türkiye şampiyonu oldular

Ordu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda gençler Light Contact kategorisinde Vanlı Sitav Ertaş (17) 65 kiloda, Reyhan Bıçakçı (18) ise 60 kiloda şampiyon oldu. Kick boksa şiddete karşı kendilerini korumak için başladıklarını belirten Ertaş ve Balıkçı, şimdi ise dünya kupasına hazırlandıklarını söyledi.

SPOR 09.02.2022, 10:24 09.02.2022, 11:42

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 20- 25 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen, 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks ekibinden Sitav Ertaş gençler Light Contact kategorisinde 65 kiloda, Reyhan Bıçakçı ise 60 kiloda Türkiye birincisi oldu. Ertaş ve Bıçakcı, şiddete karşı kendilerini korumak için başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu olduklarını, şimdi ise dünya kupasına hazırlandıklarını söyledi.

'HEDEFİM DÜNYA KUPASINDA İYİ BİR DERECE ALMAK'

Mesut Özata Anadolu Lisesi 10'nuncu sınıf öğrencisi olan Sitav Ertaş, bu spora başlamasında babasının desteği olduğunu belirterek, "Kendimi şiddete karşı savunmak için bu spora başladım. 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Zaman içinde de bu sporu çok sevdim. Tutku ile bağlanınca bu konuda da ilerlemek istedim. Van ve yakın illerde yapılan şampiyonalarda dereceler aldım. Bu yıl da Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da 65 kiloda Türkiye birincisi geldim. Hedefim, bu spora ara vermeden hırs ve azimle önümüzdeki mayıs ayında İstanbul'da yapılacak olan dünya kupasına hazırlanıp, oradan da çok güzel başarılarla ayrılmak." dedi.

'KENDİMİ SAVUNMA AMAÇLI BU SPORU SEÇTİM' 

15 Temmuz İmam Hatip Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Reyhan Bıçakçı ise küçüklüğünden beri kick boksa ilgisinin olduğunu, bunun için babasını ikna ettiğini belirterek, "3 yıl önce bu spora başladım. Ülkemizde son zamanlarda kadına yönelik şiddet olayları çok arttı. Kendimi savunma amaçlı bu sporu seçtim. Bu sporu çok sevdim. Maçlara katıldım. Bu yıl Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da 60 kiloda Türkiye birincisi oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

'ŞAMPİYONADAN 13 MADALYA İLE DÖNDÜK'

Kick Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Zeydin Sayın da şampiyonada büyük başarılar elde ettiklerini ifade ederek, "Sporcularımızı 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak olan dünya kupasına hazırlıyoruz. Türkiye Kick Boks şampiyonasında 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye ikinciliği aldık. Bizi bu konuda destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımız, sayın Valimiz ve Gençlik Spor il Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu spora başlayan kız öğrencilerimiz şiddete karşı kendilerini korumak için başladılar, ama sonra hazırlandıkları maçlarda Türkiye Şampiyonu olan kızlarımız var. Bu da bizi mutlu etti " ifadelerini kullandı.dha

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