İş insanı Çetin’den Vanspor’a destek!

Bu önemli süreçte Vanspor’a ilk destek olanlardan biri iş insanı Ali Süer olurken, akabinde Paulmark mağazalarının sahiplerinden iş insanı Abdulnasır Çetin, yüksek bir miktar ile Vanspor’a destek oldu.

Krizler ancak birlikte aşılır düşüncesiyle Vanspor’a destek olan iş adamları, “Vanspor, Van ve Vanlılarındır” düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtiler. Her konuda Vanspor’a destek olacaklarını dile getiren başarılı İş İnsanı Abdulnasır Çetin, daha önceden de olduğu gibi bu sezonda da Vanspor’a gerekli olan maddi ve manevi destekleri sunacaklarını ifade etti.

Spor ve sporcuya verdiği desteklerle tanınan başarılı İş insanı Abdulnasır; “Kişiler değişebilir, sporcular değişebilir, yöneticiler değişebilir fakat unutulmamalıdır ki değişmeyecek tek bir şey varsa o da Van ve Vanspor’dur” diyerek, bu süreçte herkesin Vanspor’a destek olmaları konusunda önemli bir çağrıda bulundu.

Havadis