Galatasaray-Rizespor maçı ne zaman? hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray- Giresunspor taraftarları büyük maçın ne zaman hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Alanyaspor maçı yarın saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak..