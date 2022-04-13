Futbol turnuvasının birincisi belli oldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen futbol turnuvasında final maçında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü takımını yenen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi takımını tebrik etti.

Memur-Sen Van İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca ve Eğitim Birsen Van 2 nolu şube temsilcisi Mehmet Kimya’nın daveti ile turnuvanın final maçını izleyen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Memur-Sen kurucu başkanı Mehmet Akif İnan adına düzenlenen turnuvaya emek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Rektör Şevli yaptığı açıklamada, “Kapsamlı ve uzun soluklu bir turnuvadan şampiyon olarak ayrılmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

Birçok kurumun kıyasıya mücadele verdiği bu tarz sportif faaliyetleri hem sporcuları hem de taraftarlarını kaynaştırarak spor duygusunun gelişimine destek olması açısından önemsiyoruz” dedi.