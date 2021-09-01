Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselebildi mi

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya'ya ağır mağlubiyet yaşattı. 3-0 skorla Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SPOR 01.09.2021, 14:22
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselebildi mi


2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı setlerde 3-0 mağlup eden filenin sultanları, 7'de 7'yle turladı. Avrupa Şampiyonası'nda finale sadece tek bir adım kaldı. Yarın oynanacak Fransa- Sırbistan karşılaşmasını Türkiye'de milyonlar heycanla bekliyor.
Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

 "Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

ÜÇ SETİ DE ALDIK

1. SetTürkiye 25-18 Polonya

2. SetTürkiye 25-14 Polonya

3. SetTürkiye 25-23 Polonya

Kaynak:sonhaberler

#filenin sultanları #voleybol #avrupa şampiyonası
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