Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta? Kara kartal hazırlık maçında...

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan siyah beyazlılar hazırlık başında kendi klasında olmayan Ümraniyespor ile karşılaşacak. Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR 02.09.2021, 18:25
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta? Kara kartal hazırlık maçında...

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan siyah beyazlılar hazırlık başında kendi klasında olmayan Ümraniyespor ile karşılaşacak. Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımının, Dünya Kupası için oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig’e ara verildi.

Bu arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

2 Eylül Perşembe günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşma Beşiktaş Youtube kanalından ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

#beşiktaş
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