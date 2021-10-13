Benjamin Mendy kim? Benjamin Mendy kaç yaşında suçu ne?
Benjamin Mendy kimdir? Mancester Cityli futbolcu bir süredir cezaevinde. Cezaevinden çıkma talebi reddedilen Benjamin Mendy'nin kim olduğu kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Benjamin Mendy kaç yaşında? Benjamin Mendy'nin suçu nedir?
Taraftarların araştırdığı futbolcu neden cezaevine girdi suçu neydi? Benjamin Mendy kimdir? Mancester Cityli futbolcu bir süredir cezaevinde. Cezaevinden çıkma talebi reddedilen Benjamin Mendy'nin kim olduğu kariyeri araştırılmaya başlandı.
Peki, Benjamin Mendy kaç yaşında? Benjamin Mendy'nin suçu nedir?
Benjamin Mendy kim? Benjamin Mendy kaç yaşında suçu ne?
Benjamin Mendy 17 Temmuz 1994'te Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Le Havre kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Monaco, Manchester City kulüplerinde oynadı. Mendy, 2017 yazında 52 milyon sterlin karşılığında Monaco'dan tranfer edilmiş ve geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen takımdaki yerini korumuştu.
27 yaşındaki futbolcu hakkındaki suçlamalar sebebiyle ağustos ayında tutuklanmıştı.
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