Taraftarların araştırdığı futbolcu neden cezaevine girdi suçu neydi? Benjamin Mendy kimdir? Mancester Cityli futbolcu bir süredir cezaevinde. Cezaevinden çıkma talebi reddedilen Benjamin Mendy'nin kim olduğu kariyeri araştırılmaya başlandı.

Peki, Benjamin Mendy kaç yaşında? Benjamin Mendy'nin suçu nedir?

Benjamin Mendy hakkındaki suçlamalar sebebiyle bir süredir cezaevinde. Üç farklı kadına yönelik istismarda bulunduğu suçlaması sebebiyle Benjamin Mendy'nin suçlandığı belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Benjamin Mendy'nin tutukluluk durumunun devam edeceği bilgili yer aldı. Benjamin Mendy'nun yargılanma sürecinin ise 24 Ocak 2022'de başlayacağı ifade edildi.

Benjamin Mendy kim? Benjamin Mendy kaç yaşında suçu ne?



Benjamin Mendy 17 Temmuz 1994'te Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Le Havre kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Monaco, Manchester City kulüplerinde oynadı. Mendy, 2017 yazında 52 milyon sterlin karşılığında Monaco'dan tranfer edilmiş ve geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen takımdaki yerini korumuştu.

27 yaşındaki futbolcu hakkındaki suçlamalar sebebiyle ağustos ayında tutuklanmıştı.