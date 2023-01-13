Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor, maçı ne zaman, saat kaçta?

WanHaber - Mehmet Salih Giyci

TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan Ankara Demirspor ilk devreyi, 19 maçta 31 puanla 7.sırada kapatmıştı. Bu maçlarda 8 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Ankara Demirspor, Kırşehir Belediyesi karşısında galibiyet alarak ikinci devreye hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Takımlar arsında oynanan 4 maçta Kırşehir Belediyesi 1 maç kazanırken 3 maç ise berabere bitti. Bu alanda Ankara Demirspor rakibi karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Kırşehir Belediyesi son maçında Kastamonuspor karşısında 2-0 kazansa da önceki maçlarda sergilediği kötü performansla taraftarını memnun edemedi.

19 maçta 3 galibiyet 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 15.sırada yer alıyor.

STAT: Kırşehir Ahi

TARİH: 15.01.2023, 14:00

Kırşehir Belediyesi Muhtemel 11’i

Burak Yaşar, Sırat Yeşilördek, Sinan Altınel, Doğacan Diker, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz, Hakan Erçelik, Ahmet Sun, Gökdeniz Varol, Ahmet Üner, Oğulcan Şahin

Ankara Demirspor Muhtemel 11’i

Ömercan Avcı, Eren Bektaş, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik, Ümit Arslan, Harun Aydın, Burhan Arman, İrfan Akgün, Kadir Taşoğlu, Mert Örnek, Mervan Yiğit