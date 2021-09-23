Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 23 eylül perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?

SÜPER LİG VE ELEME MAÇLARI BAŞLADI MI?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Fenerbahçe - Giresunspor maçı bu akşam büyük bir heyecanla devam ediyor. Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor.

23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Vitoria - Coritiba

Brezilya Serie B

01:15

Bragantino - Libertad

Copa Sudamericana Yarı Final

S Sport Plus, S Sport

01:15

A. Palmaflor Vinto - The Strongest

Bolivya Premier Ligi

02:00

Charleston - New York RB 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

Charlotte Independence - Miami FC

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Miami FC - Nashville

MLS

02:30

Atlanta United 2 - Birmingham Legion

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Sao Paulo - America Mineiro

Brezilya Serie A

03:00

Chicago Fire - NE Revolution

MLS

03:00

NY Red Bulls - New York City

MLS

03:00

Bolivar - Aurora

Bolivya Premier Ligi

03:00

Memphis 901 - Indy Eleven

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:06

Monterrey - Toluca

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:30

Flamengo - Barcelona SC

Copa Libertadores Yarı Final

S Sport Plus, S Sport

03:30

Operario - Ponte Preta

Brezilya Serie B

04:00

Austin Bold - El Paso Locomotive

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Oakland Roots - San Diego Loyal

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Tacoma Defiance - Sacramento Republic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

16:00

Tabor Sezana - Mura

Slovenya 1. Ligi

17:00

Konyaspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:45

Al Urooba - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

17:45

Al Ittihad - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Koper - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

19:00

Municipal - Huancayo

Peru Primera-Apertura

19:30

Sampdoria - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

19:30

Torino - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus

19:45

Cambuur - Heracles

Hollanda Eredivisie

20:00

Alanyaspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Fenerbahçe - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Hammarby - Göteborg

İsveç Allsvenskan

20:00

Kalmar - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

20:00

Mjallby - Halmstads

İsveç Allsvenskan

20:00

Varbergs - Hacken

İsveç Allsvenskan

20:00

Al Wahda - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

20:30

Granada - Real Sociedad

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

20:30

Osasuna - Real Betis

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:15

AD Cantolao - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15

Maribor - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

21:45

Roma - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Celtic - Raith

İskoçya Lig Kupası

S Sport Plus

21:45

Anderlecht - KAA Gent

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2

21:45

Dundee United - Hibernian

İskoçya Lig Kupası

22:00

Twente - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

22:00

Always Ready - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

22:15

Paços Ferreira - Boavista

Portekiz Lig Kupası

23:00

Cadiz - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

23:30

Alianza Huanuco - U. Deportes

Peru Primera-Apertura