19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Yaşar Kemal Parkı'nda düzenlenen kutlama törenine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, il ve ilçe protokolü, kurum amirleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özen Adalı Anadolu Lisesi önünden Yaşar Kemal Parkı'na kadar kortej yürüyüşü ile başlayan tören, Yaşar Kemal Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Ardından Belediye Başkan Vekili Aydın, tören alanındaki stantları gezdi. Törene katılan tüm vatandaşlara ise belediyenin kendi üretimi olan tasarım tişörtler hediye edildi.