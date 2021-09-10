10 Eylül Cuma Bugün Hangi Maçlar Var? Hangi Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. bügün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 10 eylül cuma günü hangi maçlar var? 10 eylül cuma bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?

Dünya geneli çok yoğun ilgi ile takip edilen futbol maçları, bütün heyecanıyla devam ediyor.

Büyük bir tutkuyla izlenen futbol maçları yediden yetmişe herkesin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Futbol maçlarının başlaması ve en önemlisi liglerin başlaması ile maç heyecanı daha da arttı. Bugün nefesler tutulacak. Eleme maçları devam ediyor ve eleme maçlarında ne olacağını futbol severler heyecanla bekliyor. Bugün Türkiye-Yunanistan eleme maçı ne olacak?

01:30

Paraguay - Venezuela

2022 Dünya Kupası Eleme

01:30

Uruguay - Ekvador

2022 Dünya Kupası Eleme

02:00

Kolombiya - Şili

2022 Dünya Kupası Eleme



02:30

Arjantin - Bolivya

2022 Dünya Kupası Eleme

03:30

Brezilya - Peru

2022 Dünya Kupası Eleme

12:30

Yunanistan - Türkiye

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri



Beach Soccer TV

13:00

Nagoya - Tokushima

Japonya J.League

17:45

Khorfakkan - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

17:45

Emirates Club - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Klubi 04 - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

18:30

Gnistan - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

18:30

TPS Turku - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

19:00

FC Midtjylland - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi