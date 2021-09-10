10 Eylül Cuma Bugün Hangi Maçlar Var? Hangi Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 10 eylül cuma günü hangi maçlar var? 10 eylül cuma bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor? Türkiye-Yunanistan eleme maçı sonuçları ne oldu?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. bügün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 10 eylül cuma günü hangi maçlar var? 10 eylül cuma bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?
Dünya geneli çok yoğun ilgi ile takip edilen futbol maçları, bütün heyecanıyla devam ediyor.
Büyük bir tutkuyla izlenen futbol maçları yediden yetmişe herkesin ilgi odağı haline gelmiş durumda.
Futbol maçlarının başlaması ve en önemlisi liglerin başlaması ile maç heyecanı daha da arttı. Bugün nefesler tutulacak. Eleme maçları devam ediyor ve eleme maçlarında ne olacağını futbol severler heyecanla bekliyor. Bugün Türkiye-Yunanistan eleme maçı ne olacak?
01:30
Paraguay - Venezuela
2022 Dünya Kupası Eleme
01:30
Uruguay - Ekvador
2022 Dünya Kupası Eleme
02:00
Kolombiya - Şili
2022 Dünya Kupası Eleme
02:30
Arjantin - Bolivya
2022 Dünya Kupası Eleme
03:30
Brezilya - Peru
2022 Dünya Kupası Eleme
12:30
Yunanistan - Türkiye
Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri
13:00
Nagoya - Tokushima
Japonya J.League
17:45
Khorfakkan - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
17:45
Emirates Club - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Klubi 04 - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
18:30
Gnistan - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
18:30
TPS Turku - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
19:00
FC Midtjylland - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
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|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
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|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0