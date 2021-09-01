Türkiye maçı şifresiz mi? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda oynanacak?

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 4'üncü maçta rakibimiz Karadağ.Şenol Güneş yönetimindeki ay yıldızlı ekibin bugünkü karşılaşması için milyonların geri sayımı sürerken öte yandan maçın kanalı, saati gibi detaylar "Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularıyla gündeme taşınıyor. D Grubunun zirvesine kurulan millilerimiz bu akşam Karadağ ile karşı karşıya geliyor.Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı muhtemel kadro. Şenol hoca bu akşam oynanacak olan Karadağ maçında hangi oyuncuları oynatacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE KARADAĞ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba yani bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye Karadağ maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Türkiye-Karadağ maçı Olimpiyat Stadı’nda

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe)

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası eleme maçları programı açıklandı

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford)

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.