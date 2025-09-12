Hükümet, çocukların faili olduğu suçlarla ilgili düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Düzenlemeyle beş farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.

17 MADDE HAZIR

Toplamda 17 madde hazırlanmış durumda. Ancak bu taslak içerisinde iki ana başlık var.

Onlardan biri Çocuk Suçluyla Mücadeleye Yönelik Düzenlemeler, diğeri ise Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenlemeler.

SOSYAL MEDYA İÇİN YAŞ SINIRI

Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenlemeler kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış olan çocuklara hizmet sunmaması öngörülüyor.

Yani 16 yaşından küçük olan bir çocuk, aktif olarak uluslararası düzeyde kullanılan sosyal medya hesaplarını kullanmayacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İNDİRİMİNE DÜZENLEME

Çocuk Suçluyla Mücadeleye Yönelik Düzenleme, 15-18 yaş arasında kalan suça sürüklenmiş çocukları kapsıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesine göre; bu yaş grubundaki çocuklara, herhangi bir suç işlediklerinde ceza indirimi yapılıyordu.

Buna göre; ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlarda 24 yıla kadar hapis cezası verilebiliyordu. Taslağa göre bu sürenin 27 yıla çıkarılması öngörülüyor.

Müebbet hapis cezası yerine verilen 15 yıla kadar hapis cezasının ise 18 yıla kadar çıkarılması planlanıyor.

İNDİRİM UYGULAMAMA TAKDİRİ

Taslakta dikkat çekici bir madde daha var.

Kasıta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıl bir suç işleyip, işlemediği...

Eğer bu durumlar tespit edilirse, hakime hiçbir şekilde indirim uygulamama takdiri de taslak içerisinde yer alıyor.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun cezalarının artırılması da öngörülüyor. Bu suçun alt sınırı bir aydan iki aya çıkarılacak.

Bu suçun hamile eşe karşı işlenmesinin cezası 3 yıldan 1 yıla kadar hapis iken 4 aydan 2 yıla çıkarılacak.

Çocukların ahlak, güvenlik ve sağlığının ağır şekilde tehlikeye sokulmasının cezası da 6 aydan 3 yıla kadar hapise çıkarılacak.

DİSİPLİN HAPSİ GELİYOR

Çocukları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikte ise çocuklar hakkında verilen koruyucu tedbir kararlarına aykırı hareket edenlerin kişilerin disiplin hapsine çarptırılması da maddeler arasında bulunuyor.

Bir diğer düzenleme ise suç örgütleri ile birlikte hareket eden çocuklara ilişkin yapıldı.

Bu kapsamda örgüt kurmak, örgüt yönetmek, üye olmak gibi suçların hapis suçlarının alt ve üst sınırları artırılacak.