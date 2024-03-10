Kara nakliyesinin korkulu rüyalarından birisi de Bulgaristan tarafındanki işlemlerin yavaş yürütülmedi.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Tırlar, kuyruk oluşturdu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kayseri'den Romanya'ya yatak teli taşıdığını söyleyen tır şoförü Ahmet Yakut da bunlardan birisi.

"Günlerce sırada bekliyoruz"

Şoförlerin kuyruk nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirten Yakut, şöyle konuştu:

Bulgaristan tarafında geçişler yavaş oluyor. Bu yüzden kuyruklar uzuyor. Günlerce sırada bekliyoruz. Her geldiğimizde aynı sıkıntı.

"Beklemek zor ve yorucu"

Tır şoförü Ali Yılmaz da sırada beklemenin zor ve yorucu olduğunu dile getirdi.

Kapasitesi artırılacak

Öte yandan, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bulunan tır parkının kapasitesi 1.450 tıra çıkarılıyor. Tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 750 tır kapasiteli parka ilave 700 araçlık alan için altyapı çalışmaları tamamlandı.