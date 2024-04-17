Anavatanı Van, Hakkari ve Şırnak olan, bölgede ‘ağlayan gelin’ olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle açmaya başladı.

Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Van ve çevre ilçelerden gelen doğaseverler, gördükleri manzara karşısında etk,lendiklerini belirterek bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini söyledi.

Dağ ve vadilerde yetişen ve eşsiz güzelliğiyle mest eden laleler kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 244 bin 314 lira para cezası uygulanıyor.